В России вновь вырос объем выдачи микрозаймов
Объемы выдачи микрозаймов в России вернулись к уровню весны 2020 года, это на 4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов за III квартал 2020 года.
Однако, как передает агентство, доля краткосрочных займов физических лиц снизилась. Это связано с ограничениями предельного значения одного кредита, а также с введенным ранее лимитом предельной задолженности. Вместо займов "до зарплаты" начало расти число среднесрочных займов и кредитов малому и среднему бизнесу.
Кроме того, на 2 % снизилась доля просроченных более чем на 3 месяца долгов. В III квартале 2020 года доля невыплаченных МФО кредитов упала с 32 до 30,7%.
Центробанк предполагают, что эпидемическая обстановка не окажет "значительного негативного влияния" на МФО. По данным ЦБ, работа офисов МФО не приостанавливалась из-за ограничений, вызванных пандемией.
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