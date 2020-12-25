В России вновь вырос объем выдачи микрозаймов

Однако, как передает агентство, доля краткосрочных займов физических лиц снизилась. Это связано с ограничениями предельного значения одного кредита, а также с введенным ранее лимитом предельной задолженности. Вместо займов "до зарплаты" начало расти число среднесрочных займов и кредитов малому и среднему бизнесу.

Кроме того, на 2 % снизилась доля просроченных более чем на 3 месяца долгов. В III квартале 2020 года доля невыплаченных МФО кредитов упала с 32 до 30,7%.

Центробанк предполагают, что эпидемическая обстановка не окажет "значительного негативного влияния" на МФО. По данным ЦБ, работа офисов МФО не приостанавливалась из-за ограничений, вызванных пандемией.

