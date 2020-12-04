Планы Путина по цифровой трансформации поставили под сомнение

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, в каких сферах искусственный интеллект сможет принести больше всего пользы в будущем.



«В полноценном варианте, конечно же, искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человека. Его можно будет использовать в различных отраслях, где целесообразна более оперативная и качественная фильтрация того или иного трафика», - отметил он.



В то же время он добавил, что России сложно дается цифровая трансформация.



«Президент неоднократно говорил о важности ухода от статуса сырьевой державы к технологической, но за пять прошедших лет мы не совершили никакого прорыва в производстве оборудования. Поэтому я не знаю, на чем будет основываться цифровая трансформация в ближайшие десять лет», - сказал Кусков.



Между тем, глава государства заявил, что в России будут построены шесть крупных исследовательских центров в сфере IT. Кроме того, по его словам, в следующем году десятая часть медицинских учреждений сможет применять в работе технологии искусственного интеллекта.

