Планы Путина по цифровой трансформации поставили под сомнение

Гендиректор Telecom Daily в эфире НСН поделился мнением, сможет ли Россия в течение десяти лет провести цифровую трансформацию.

Искусственный интеллект не сможет заменить человека, но становится его верным помощником, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в ближайшее десятилетие России предстоят цифровая трансформация, повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.

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Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, в каких сферах искусственный интеллект сможет принести больше всего пользы в будущем.

«В полноценном варианте, конечно же, искусственный интеллект вряд ли сможет заменить человека. Его можно будет использовать в различных отраслях, где целесообразна более оперативная и качественная фильтрация того или иного трафика», - отметил он.

В то же время он добавил, что России сложно дается цифровая трансформация.

«Президент неоднократно говорил о важности ухода от статуса сырьевой державы к технологической, но за пять прошедших лет мы не совершили никакого прорыва в производстве оборудования. Поэтому я не знаю, на чем будет основываться цифровая трансформация в ближайшие десять лет», - сказал Кусков.

Между тем, глава государства заявил, что в России будут построены шесть крупных исследовательских центров в сфере IT. Кроме того, по его словам, в следующем году десятая часть медицинских учреждений сможет применять в работе технологии искусственного интеллекта.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КомпьютерыИскусственный Интеллект
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