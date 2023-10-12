В России верхняя одежда подорожала более чем на четверть

Так в сентябре граждане покупали пальто в среднем за 9 тыс. 754 рубля. По сравнению с летом стоимость выросла на 21,8 процента.

Средняя стоимость плащей выросла на 34,3 процента, а куртки – на 37,1 процента. По словам экспертов, с наступлением осени меньше всего подорожали ветровки – на 9,7 процента.

