В России верхняя одежда подорожала более чем на четверть
12 октября 202306:18
С наступлением осени стоимость верхней одежды в России увеличилась более чем на 25 процентов по сравнению с летними месяцами, сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки.
Так в сентябре граждане покупали пальто в среднем за 9 тыс. 754 рубля. По сравнению с летом стоимость выросла на 21,8 процента.
Средняя стоимость плащей выросла на 34,3 процента, а куртки – на 37,1 процента. По словам экспертов, с наступлением осени меньше всего подорожали ветровки – на 9,7 процента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru