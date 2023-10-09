Подпольный цех по пошиву контрафактной одежды накрыли в Москве
В Российской столице обнаружили и прекратили деятельность подпольного цеха по пошиву реплик одежды популярных марок. Об этом сообщает «МВД Медиа».
В ходе операции сотрудники полиции изъяли около 1800 готовых к продаже товаров с логотипами известных брендов. Кроме того, составлены протоколы об изъятии 20 швейных машин, прессов для тиснения, клише и лекал.
Нелегальное производство располагалось на Варшавском шоссе. В условиях антисанитарии там трудились13 граждан Юго-Восточной Азии. Они пребывали в России незаконно, не имели разрешения на работу.
На мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях. Суд вынес постановление о наложении на них административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Их также принудительно выдворят с территории России.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Россию возвращается легальная итальянская сеть магазинов одежды OVS. Первая точка продаж откроется в ноябре в «Vegas Крокус Сити».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru