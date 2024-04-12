В России вдвое подорожали китайские кроссоверы с пробегом
В России за год почти вдвое подорожали китайские кроссоверы с пробегом, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что средняя стоимость китайских кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке выросла на 96,7% к году и достигла 2,5 миллиона рублей, говорится в исследовании «Авито Авто». С начала 2024 года лидером по продажам в России стали автомобили марки Geely, на втором месте - Chery, замыкает тройку лидеров Lifan.
Уточняется, что самым популярным подержанным кроссовером из Китая стал Geely Monjaro. На втором месте расположился Geely Coolray, следом - LiXiang L7 и LiXiang L9.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru