Минпромторг: Продажи автомобилей в РФ могут составить 1,3 млн штук в 2024 году

Он отметил, что выпуск автомобилей по итогам года может составить чуть более 800 тысяч штук. По словам Мантурова, по результатам работы I квартала было произведено 214 тысяч автомобилей. Глава министерства подчеркнул, что ситуация в автомобильной отрасли будет зависеть от финансово-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в марте 2024 года составили 150 640 штук, что на 102% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

