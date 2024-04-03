Минпромторг: Продажи автомобилей в РФ могут составить 1,3 млн штук в 2024 году
Продажи автомобилей всех сегментов в России по итогам текущего года могут составить 1,3 млн штук. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что выпуск автомобилей по итогам года может составить чуть более 800 тысяч штук. По словам Мантурова, по результатам работы I квартала было произведено 214 тысяч автомобилей. Глава министерства подчеркнул, что ситуация в автомобильной отрасли будет зависеть от финансово-кредитной политики.
Ранее сообщалось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в марте 2024 года составили 150 640 штук, что на 102% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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