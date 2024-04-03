Минпромторг: Продажи автомобилей в РФ могут составить 1,3 млн штук в 2024 году

Продажи автомобилей всех сегментов в России по итогам текущего года могут составить 1,3 млн штук. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Он отметил, что выпуск автомобилей по итогам года может составить чуть более 800 тысяч штук. По словам Мантурова, по результатам работы I квартала было произведено 214 тысяч автомобилей. Глава министерства подчеркнул, что ситуация в автомобильной отрасли будет зависеть от финансово-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в марте 2024 года составили 150 640 штук, что на 102% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:АвтомобилиРоссия

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