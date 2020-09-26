В России в 2021 году тарифы вырастут до 5%

Отмечается, что темпы индексации тарифов на электроэнергию растут быстрее, чем для промышленности.

«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», - отмечают в Минэкономразвития.

По прогнозам министерства, в среднем размер индексации (с 1 июля) совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021-2023 годах составит 4% в год.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН, как в ситуации кризиса даже небольшой рост тарифов на газ оказывается чувствительным для населения.

«Самое главное в тарифах не то, насколько они растут, а то, насколько изменяется благосостояние населения. Если бы оно с 2014 года стабильно росло, то для большинства населения рост тарифов на три процента не означал бы ровным счетом ничего. Но мы живем в достаточно сложной экономической ситуации, когда за последние шесть лет благосостояние снизилось, индексация зарплат проходит не у всех. То уровень тарифов для большинства становится крайне болезненным вопросом», - отметил он.



