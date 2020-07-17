Эксперт: цены на газ в России будут расти и дальше

Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Оптовая цена на газ для Москвы и области составит 3 921 рубль за 1000 кубометров — это на 3% или на 114 рублей выше, чем летом 2019 года, когда топливо обходилось в 3 807 рублей за 1000 кубометров. В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%.

Тарифы повысятся, несмотря на то, что в апреле ФАС предлагала правительству в связи с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса оставить их на прежнем уровне.

Закономерным повышение цен считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. В эфире НСН он напомнил, что в этом году из-за пандемии сроки индексации и так были сдвинуты на один месяц.

«Обычно тарифы повышаются у нас с 1 июля, сейчас - с 1 августа. Сроки были сдвинуты из-за проблем в экономике. Самое главное в тарифах не то, насколько они растут, а то, насколько изменяется благосостояние населения. Если бы оно с 2014 года стабильно росло, то для большинства населения рост тарифов на три процента не означал бы ровным счетом ничего. Это плановое событие. Но мы живем в достаточно сложной экономической ситуации, когда за последние шесть лет благосостояние снизилось, индексация зарплат проходит не у всех. То уровень тарифов для большинства становится крайне болезненным вопросом», - отметил он.

Фролов напомнил, что цены на газ в России даже относительно покупательской способности населения остаются низкими.