Эксперт: цены на газ в России будут расти и дальше
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН, как в ситуации кризиса даже небольшой рост тарифов на газ оказывается чувствительным для населения.
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Оптовая цена на газ для Москвы и области составит 3 921 рубль за 1000 кубометров — это на 3% или на 114 рублей выше, чем летом 2019 года, когда топливо обходилось в 3 807 рублей за 1000 кубометров. В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%.
Тарифы повысятся, несмотря на то, что в апреле ФАС предлагала правительству в связи с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса оставить их на прежнем уровне.
Закономерным повышение цен считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. В эфире НСН он напомнил, что в этом году из-за пандемии сроки индексации и так были сдвинуты на один месяц.
«Обычно тарифы повышаются у нас с 1 июля, сейчас - с 1 августа. Сроки были сдвинуты из-за проблем в экономике. Самое главное в тарифах не то, насколько они растут, а то, насколько изменяется благосостояние населения. Если бы оно с 2014 года стабильно росло, то для большинства населения рост тарифов на три процента не означал бы ровным счетом ничего. Это плановое событие. Но мы живем в достаточно сложной экономической ситуации, когда за последние шесть лет благосостояние снизилось, индексация зарплат проходит не у всех. То уровень тарифов для большинства становится крайне болезненным вопросом», - отметил он.
Фролов напомнил, что цены на газ в России даже относительно покупательской способности населения остаются низкими.
«Мы находимся в середине списка по объемам газа, который может купить среднестатистический россиянин на свою зарплату. Тот уровень повышения, который мы наблюдаем в последние годы, по ряду оценок являлся более скромным, чем требовалось, учитывая уровень инфляции и изменения, связанные с обесцениванием национальной валюты. Не было повышения на 10-12%, хотя такая инфляция была. Это означает, что цена на газ растет весьма сдержанно. Мы живем в условиях фактически регулируемых цен: “Газпром” не может продавать газ ниже экономически обоснованных цен, но и выше тоже. Мы в среднем за прошедшие 10 лет платили газ в два-три раза меньше, чем внешние потребители», - пояснил Фролов.
По его словам, инфляция, падение рубля и большой уровень неплатежей ведут к тому, что газ будет дорожать для населения и дальше.
«Цены будут расти, потому что обесценивается национальная валюта, растут затраты в рублевом эквиваленте на добычу, транспортировку и распределение энергоресурсов. Текущий уровень неплатежей критичен для ситуации на внутреннем рынке, - продолжил Фролов.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, как пандемия коронавируса и теплая зима подвели российскую газовую отрасль к кризису.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- Минздрав РФ назвал сроки регистрации первой вакцины от коронавируса
- Начало лета в Москве стало самым дождливым за 126 лет
- «Разжижение мозгов»: Собчак потребовали уволить с «Первого канала»
- Однокурсницу Путина хотят назначить зампредом Верховного суда
- Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru