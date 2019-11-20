Эксперт: И Россия придет к добыче сланцевой нефти
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН заявил, что в России существует проблема с классической добычей нефти.
Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет» заявил, что страна не намерена использовать технологии добычи сланцевой нефти и газа, так как они наносят вред экологии. При этом глава государства назвал подобный способ извлечения ресурсов «варварским» и добавил, что в результате такой добычи у граждан «из крана идет не вода, а черная жижа».
Тем не менее технологии по добыче труднодоступной нефти в России уже существуют, заявил в беседе с НСН аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В частности, он пояснил, что еще в 2014 году стало понятно, что нужно развивать какие-то новые проекты, потому что по советским методам добыча снижается. Тогда же начались работы по развитию шельфового проекта в Арктике и по добыче трудноизвлекаемой нефти на западе Сибири.
«Де-факто Россия вела эксперименты и добывала небольшие объемы, стремилась получить собственную технологию добычи трудноизвлекаемой нефти. У нас ее называют "баженовская свита". В какой-то степени это некий аналог американской сланцевой нефти, хотя в полной мере так говорить нельзя, потому что там [в Америке] другая геологическая структура. Нельзя взять американские технологии по добычи сланцевой нефти, приехать и начать добывать здесь [в России]», - пояснил Юшков.
При этом, он отметил, что в РФ достаточно много традиционных месторождений газа и проблем с его добычей нет, но есть проблемы со сбытом. С нефтью ситуация диаметрально противоположная – имеются проблемы с добычей и «существенно увеличить производство нефти» России без новых технологий не удастся.
«Поэтому, думаю, от этого [баженовой свиты] Россия отказываться не будет. Мы все равно будем вынуждены к этому прийти [к разработке своей технологии по добыче труднодоступной нефти]. Ни какой угрозы экологии там [при таком методе добычи] нет. Поэтому, я думаю, что и на уровне президента эта добыча будет одобрена. Она в экспериментальных масштабах уже ведется несколькими компаниями: РИТЭК, "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть"», - уточнил собеседник НСН.
На государственном уровне Минэнерго уже организовало совместно с «Газпром Нефтью» экспериментальный технологический центр «Бажен», который направлен на то, чтобы компании делились опытом для более быстрой разработки технологии по добыче "черного золота".
Однако, по словам Игоря Юшкова, существует проблема в переводе технологии работы с баженовской свитой в промышленный масштаб. На данном этапе пока не удается найти способ, позволяющий добывать нефть из баженовской свиты «десятками миллионов тонн, и чтобы она была рентабельной с низкой стоимостью производства». Он считает, что, при условии отсутствия технологических скачков, разработать такую технологию удастся в «перспективе 50 лет».
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