Эксперт: И Россия придет к добыче сланцевой нефти

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет» заявил, что страна не намерена использовать технологии добычи сланцевой нефти и газа, так как они наносят вред экологии. При этом глава государства назвал подобный способ извлечения ресурсов «варварским» и добавил, что в результате такой добычи у граждан «из крана идет не вода, а черная жижа».

Тем не менее технологии по добыче труднодоступной нефти в России уже существуют, заявил в беседе с НСН аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В частности, он пояснил, что еще в 2014 году стало понятно, что нужно развивать какие-то новые проекты, потому что по советским методам добыча снижается. Тогда же начались работы по развитию шельфового проекта в Арктике и по добыче трудноизвлекаемой нефти на западе Сибири.

«Де-факто Россия вела эксперименты и добывала небольшие объемы, стремилась получить собственную технологию добычи трудноизвлекаемой нефти. У нас ее называют "баженовская свита". В какой-то степени это некий аналог американской сланцевой нефти, хотя в полной мере так говорить нельзя, потому что там [в Америке] другая геологическая структура. Нельзя взять американские технологии по добычи сланцевой нефти, приехать и начать добывать здесь [в России]», - пояснил Юшков.