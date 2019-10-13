Вреда больше, чем пользы. В России высказались о «нечаянной помощи» от США
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков эфире НСН напомнил о ресурсах России, которые позволяют стране противостоять «нечаянной помощи» со стороны США.
Нaзвaны решения влaстей СШA, которые ненaмеренно привели к усилению российской экономики, пишет обозревaтель National Interest.
В чaстности, одним из примером тaких политических шaгов стaли aмерикaнские сaнкции против Венесуэлы и Ирaнa, уточняет Газета.ру. Из-зa схожести производящегося в этих стрaнaх ресурсa бывшие пaртнеры Кaрaкaсa и Тегерaнa перешли нa российскую нефть.
Кроме того, торговaя войнa между Китaем и СШA позволилa усилить позиции российских энергетиков нa китaйском рынке. A после введения Пекином ответных огрaничительных мер китaйские энергетические компaнии стaли покупaть доли в российских СПГ-проектaх в Aрктике, пишет RT.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков эфире НСН отметил, что в публикации National Interest сделана попытка показать влияние США на мировой энергетический сектор в условиях, когда роль Штатов стала снижаться. При этом Россия осталась при своем – ресурсах, которые позволяют расширять партнерские связи в том числе в энергетике.
«Публикация – это попытка показать, что США контролирует мир, и что даже успехи конкурентов зависят от Соединенных Штатов. США, якобы, контролируют все-все-все, и если кто-то развивается вопреки их желанию, это не успех страны, а недоработка Соединенных Штатов, которую они, если захотят – исправят. Рисуется американоцентричный мир. Они, конечно, имеют большое влияние в энергетике, но не настолько, как бы им хотелось.
Не думаю, что роль США позитивная в нефтегазовом секторе для России. Они создали нам кучу проблем. Негативные вещи превышают тот позитив, который США пытаются себе приписать. Поэтому нельзя говорить, что они нам позволили что-то сделать. Они, например, пытаются вытеснить нас с европейского газового рынка? Пытаются помешать нам построить новые газопроводы и перекрыть газовый транзит через Украину. Да! Это происходит сейчас, и еще непонятно, чем это все закончится к 1 января 2020 года. Если бы не противодействие США, мы бы еще больше добывали и продавали газа и нефти. Американская сланцевая революция сформировала переизбыток предложений на мировом рынке нефти, цены упали. Если бы они были больше, у России было бы больше рентабельных проектов в той же Арктике», - отметил эксперт.
Он проанализировал аргументы, которыми оперирует издание, пытаясь доказать положительное влияние запретительных мер США на развитие России в энергетике. Аналитик разбил практически каждый.
«У европейцев все больше падает добыча, они все больше зависят от импорта газа. Как только у них появляется возможность приобрести более дешевое топливо, они это делают. И Россия – страна, которая может предложить объем поставок по приемлемым ценам. Мы можем добывать еще 150 млрд кубов, если их будут приобретать. И американцы не могут нас вытеснить с европейского рынка, потому что не могут конкурировать по цене и объемам.
Китай становится нашим партнерам в СПГ проектам, потому что понимает, что противостояние с США будет нарастать в том числе через создание для КНР энергетического голода. Китай смотрит в сторону стран, где этот голод невозможно создать. С севера от Китая США не может перекрыть энергетические потоки. А Россия может обеспечить потребности Китая. Американская роль в нашем сотрудничестве с КНР лишь косвенная. Если бы у России не было запасов, возможности добывать и поставлять больше нефти, газа в КНР, никакого бы сотрудничества не было. У России есть такие возможности – это происходит», - напомнил собеседник НСН.
Ранее Игорь Юшков в интервью НСН указал на заинтересованность Рика Перри в энергетическом рынке Украины и объяснил, как это помогло президенту США Дональду Трампу объяснить свой разговор с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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