В России увеличится минимальная зарплата

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году вырастет на 825 рублей, до 13 617 рублей. Об этом сообщается в проекте федерального закона, который рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия.

«Российская газета» опубликовала данные, в которых сказано, что сумма рассчитывается как 42 процента от медианной зарплаты за прошлый год. Последняя, по информации Росстата, составляла 32 422 рубля. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты пересматривается не реже чем раз в пять лет. В этом году МРОТ равен 12 792 рубля, в 2020-м был 12 130 рублей.

Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев рассказал, что медианная зарплата в РФ сейчас чуть больше 30 тысяч рублей. По его словам, на эти деньги нормально жить невозможно. При этом он назвал «приукрашиванием» данные Росстата о том, что в 2020 году финансовые затруднения испытывали 75,7% российских семей, в 2018 году - 79,5%, а в 2016 году - 84,6%.



