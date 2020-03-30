Больные коронавирусом москвичи получат лекарства бесплатно

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 тыс. 500 руб. в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», - написал Сергей Собянин.

По словам мэра, вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. «Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома», - резюмировал Собянин.

Сергей Собянин также сообщил, что все больные коронавирусом жители Москвы получат лекарства бесплатно.

«Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», - пояснил мэр.



