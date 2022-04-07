В России усомнились в готовности КНР сделать юань главной валютой мира
Страны, чья роль в экономике мира меньше, чем у США, вряд ли смогут в ближайшее время лишить доллар статуса главной мировой валюты, так как его позиции пока довольно прочные. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова.
Он считает, что некоторым государствам, как, например, Китаю, это не нужно. Маслов добавил, что даже если Саудовская Аравия и КНР решат отказаться от долларовых резервов, глобально американской валюте ничего не угрожает.
По его мнению, если Китай и дальше не захочет превращать юань в резервную валюту, то это может привести к тому, что иностранные инвесторы начнут выкупать часть китайского бизнеса, особенно в сфере строительства.
В связи с этим аналитик подчеркнул, что на ближайшее время доллар останется главной мировой резервной валютой.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.
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