В России упрощен перевод денег по номеру телефона

Участники Системы быстрых платежей (СБП) запустили сервис переводов по номеру телефона от юридического лица в адрес физического.

Первую такую операцию уже провели банк «Русский стандарт» и ВТБ, передает Ura.ru.

До этого через СБП можно было только переводить средства между счетами физлиц, отправлять деньги на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в магазинах.

В России прогнозируют рекордно низкие ставки по ипотеке

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян заявил НСН, что россиянам лучше отказаться от карт с овердрафтом. По его мнению, люди тратят деньги не считая, и чтобы не уйти в глубокий минус лучше вообще от такой опции на банковских картах уйти. Особенно, по его слоам, это актуально в период пандемии, когда платежеспособность людей упала, и пока нет оснований думать, что она восстановится.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Платежные СистемыБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры