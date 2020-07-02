В России упрощен перевод денег по номеру телефона

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян заявил НСН, что россиянам лучше отказаться от карт с овердрафтом. По его мнению, люди тратят деньги не считая, и чтобы не уйти в глубокий минус лучше вообще от такой опции на банковских картах уйти. Особенно, по его слоам, это актуально в период пандемии, когда платежеспособность людей упала, и пока нет оснований думать, что она восстановится.



