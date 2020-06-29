Банкиры посоветовали россиянами отказаться от карт с овердрафтом

Президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян заявил НСН, что эти цифры напрямую отражают бедственное положение людей.

«Платежеспособность людей за это время упала, и пока нет оснований думать, что она восстановится, не говоря уже о том, чтобы расти. И вот в таких условиях овердрафты сокращаются, да и люди у нас не очень дисциплинированные и не очень любят считать. Они платят и не задумываются над тем, предусмотрен ли овердрафт», - отметил собеседник НСН.

Разумным решением, по мнению экономистов, стал бы добровольный отказ от овердрафта при получении новой карты. В этом случае клиент точно знает, сколько у него средств, и в любом случае за пределы собственных финансовых возможностей он не выйдет.

«В условиях требований законодателей по установке тех или иных опций, думаю, банки будут использовать все возможности, чтобы минимизировать свои риски», - заявил Гарегин Тосунян.

Согласно статистике «Эквифакса», на 1 июня 2020 года в России обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб.

