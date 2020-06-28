В России прогнозируют рекордно низкие ставки по ипотеке

Снижение средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7 процентов даст комплекс экономических процессов – падение ставки по рыночным продуктам, прогнозируемое на уровне ниже 7,5 процента, и низкая льготная ставка по ипотечной госпрограмме.

«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — цитирует РБК источник в НКР.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли россиянам предложенное Путиным расширение льготной ипотеки в решении жилищного вопроса.

«Основная проблема доступности жилья в России заключается не в ипотеке, а в том, что относительно зарплат россиян жилье стоит дорого. В странах, где доходы сопоставимы с российскими, стоимость жилья заметно ниже. Поэтому можно самые разные решения принимать по ипотеке, но какого-либо существенного влияния на рынок жилья это не окажет. Немножко поможет компаниям, которые строят жилье. Чуть-чуть оживит спрос на их продукцию», - пояснил эксперт.

