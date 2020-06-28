В России прогнозируют рекордно низкие ставки по ипотеке
Падение ставок по ипотеке в России прогнозируют к концу года. Ожидается, что показатели упадут ниже семи процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Льготная программа, которая предусматривает максимальную ставку не более 6,5 процентов, а также снижение ключевой ставки Центробанка являются, по мнению экспертов, причиной снижения ставок по ипотеке до рекордно низкой отметки.
Снижение средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7 процентов даст комплекс экономических процессов – падение ставки по рыночным продуктам, прогнозируемое на уровне ниже 7,5 процента, и низкая льготная ставка по ипотечной госпрограмме.
«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — цитирует РБК источник в НКР.
Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли россиянам предложенное Путиным расширение льготной ипотеки в решении жилищного вопроса.
«Основная проблема доступности жилья в России заключается не в ипотеке, а в том, что относительно зарплат россиян жилье стоит дорого. В странах, где доходы сопоставимы с российскими, стоимость жилья заметно ниже. Поэтому можно самые разные решения принимать по ипотеке, но какого-либо существенного влияния на рынок жилья это не окажет. Немножко поможет компаниям, которые строят жилье. Чуть-чуть оживит спрос на их продукцию», - пояснил эксперт.
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