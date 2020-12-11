Треть россиян заявили, что они бедные
Треть россиян (33%) считают себя бедными. При этом почти две трети граждан (64%) оценивают себя как человека со средним достатком.
Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».
Всего 1% опрошенных отнес себя к богатым.
Среди причин своей бедности респонденты назвали в первую очередь снижение зарплат (8%). Кроме того, россияне считают, что они бедные из-за роста цен, тарифов или выхода на пенсию (по 7% соответственно), а также из-за потери работы (5%).
В опросе приняли участие порядка 1 тысячи человек.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, почему в России произошел резкий рост цен на продукты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- Треть россиян заявили, что они бедные
- В России зарегистрировали экспресс-тесты для выявления антител после прививки от COVID-19
- Белоруссия получит от Еврокомиссии деньги на борьбу с коронавирусом
- Госдума поддержала ввод штрафов за разглашение персональных данных
- Мишустин сообщил о лидерстве России в вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru