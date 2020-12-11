Треть россиян заявили, что они бедные

Треть россиян (33%) считают себя бедными. При этом почти две трети граждан (64%) оценивают себя как человека со средним достатком.

Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Опрос: Более четверти россиян готовы к переезду в другой город ради работы

Всего 1% опрошенных отнес себя к богатым.

Среди причин своей бедности респонденты назвали в первую очередь снижение зарплат (8%). Кроме того, россияне считают, что они бедные из-за роста цен, тарифов или выхода на пенсию (по 7% соответственно), а также из-за потери работы (5%).

В опросе приняли участие порядка 1 тысячи человек.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, почему в России произошел резкий рост цен на продукты.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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