В России стабилизировались цены на машины

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость автомобилей в России стабилизировалась, а машины, ввозимые по параллельному импорту, не окажут сильного влияния на цены.

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«Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих», - цитирует Мантурова РИА Новости.

Чиновник отметил, что цены на ввозимые машины будут расти, потому что наблюдается мировая инфляция.

Ранее Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 11 иностранных марок. Отмечается, что в этот перечень попали транспортные средства компаний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в разговоре с НСН заявил, что новые марки автомобилей, которые разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту, в частности Mazda, будут стоить неадекватно дорого, только ввезти машину в страну обойдется в 400 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Денис МантуровЦеныАвтомобили
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