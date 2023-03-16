В России стабилизировались цены на машины
Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость автомобилей в России стабилизировалась, а машины, ввозимые по параллельному импорту, не окажут сильного влияния на цены.
«Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих», - цитирует Мантурова РИА Новости.
Чиновник отметил, что цены на ввозимые машины будут расти, потому что наблюдается мировая инфляция.
Ранее Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 11 иностранных марок. Отмечается, что в этот перечень попали транспортные средства компаний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino. Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в разговоре с НСН заявил, что новые марки автомобилей, которые разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту, в частности Mazda, будут стоить неадекватно дорого, только ввезти машину в страну обойдется в 400 тысяч рублей.
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