В России спрогнозировали сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

«Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, "Северный поток — 2" мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются», — считает эксперт.

Главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин называет более поздние сроки окончания российского проекта – второй квартал 2021 года.

«Но подводную часть лучше завершить до выборов в США, то есть до ноября, так как победа Дональда Трампа не гарантирована», — отметил Шеин.

По прогнозам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, «Северный поток-2» будет достроен к концу года и введен в эксплуатацию к середине весны-2021. Свои выводы он строит на возможном использовании двух судов - «Фортуна» и «Академик Черский».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил НСН, что заявления о возможной приостановке строительства «Северного потока – 2» делаются для защиты от американских санкций и носят политический характер.

«Сам «Северный поток – 2» Газпромом делается за свой счёт из-за того, что были ограничения по вхождению в капитал компании Nord Stream 2. К тому же там осталось всего 160 км трубы. Как-нибудь Газпром это потянет сам точно. Самое главное, чтобы сухопутная часть проекта была построена и готова принимать газ из «Северного потока – 2». А все эти заявления делаются как раз для того, чтобы обезопасить себя от американских санкций и имеют больше политический характер», - сказал Сергей Пикин.

