В России спрогнозировали рост числа банкротов в 2021 году

Рост числа заявлений о признании физических лиц банкротами ожидается в 2021 году. Такой прогноз сделали эксперты консалтинговой компании GRM.

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По их мнению, рост составит 65% по сравнению с прошлым годом — до 250 тысяч заявок. В 2020 году число заявлений о признании физических лиц банкротами превысило 157 тысяч , что почти на 64% больше, чем голом ранее, передает ТАСС.

Специалисты также отметили повышение внимания к процедуре реструктуризации долгов. По их мнению, это говорит о выросшем доверии общества к этой процедуре. Урегулирование задолженности через реструктуризацию в 2020 году увеличился в четыре раза, передает Ura.ru.

Партия «Коммунисты России» ранее предложила простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей. Представители политического объединения считают, что это необходимо сделать в условиях нестабильной экономической ситуации.


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