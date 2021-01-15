Не легче предыдущего. Прогноз Кудрина на 2021 год

Третью волну эпидемии коронавируса в России прогнозирует председатель Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«То, что мы видим в европейских странах - оно, как правило, позже приходит и к нам. Вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии. И возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может быть, и больше. (…) Благоприятного режима не будет», - заявил Кудрин на брифинге в рамках Гайдаровского форума, предупредив, что 2021 год будет не легче прошлого.

Прихода еще одной волны коронавируса по окончании новогодних праздников не исключают и власти Москвы. Об этом, в частности, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, приходится учитывать не только внутреннюю эпидемиологическую обстановку, но и развитие ситуации в европейских странах.

В условиях сохраняющихся эпидемиологических проблем сколько-нибудь значительного роста экономики ожидать не приходится. «Слава богу, нет глубокого падения», - заметил Алексей Кудрин. Год, по его словам, будет «сложный», и это потребует и продления многих мер поддержки, введенных в прошлом году, и новых, дополнительных шагов по борьбе с кризисом.

В этом пессимизме г-н Кудрин далеко не одинок. Так, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН констатировал, что в России с 2014 года «каждый уходящий год лучше, чем наступающий»:

«Средний уровень жизни граждан неуклонно снижается. Суммарно за семилетку доходы россиян упали на 12,5% только по официальным данным, на практике это больше 50%. Новый 2021 год продолжит тенденцию деградации и застоя экономики. Будет усиление социального неравенства, поляризации общества, имущественной дифференциации, рост банкротств малого бизнеса, монополизация экономики и затягивание поясов россиян», - указал эксперт.

Возвращаясь к выступлению Алексея Кудрина: глава Счетной палаты напомнил о поставленной президентом задаче по снижению бедности:

«Мы не должны забывать, что у нас сохраняется большое число бедных, в том числе связанных с ростом пандемии», - заявил Кудрин.

Катастрофической назвал в эфире НСН проблему бедности бывший министр экономики России Андрей Нечаев:

«В России порядка 20 миллионов человек живут за чертой бедности, что совершенно недопустимо для страны, которая претендует на то, чтобы быть великой», - сказал Нечаев.

По его мнению, решением проблемы бедности могла бы стать раздача денег людям, что запустило бы внутренний спрос и поддержало российский бизнес.

Однако власти страны даже в условиях коронакризиса, тотальной самоизоляции и остановки целых секторов экономики крайне осторожно подходят к вопросу раздачи денег. А, значит, прогноз о том, что «отступивший» 2020-й может оказаться лучше 2021-го с точки зрения социально-экономического самочувствия россиян, имеет все шансы сбыться.

