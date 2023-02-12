В России создали кроссовки с вентиляцией, подогревом и массажем

Пока технологичные кроссовки существуют в единственном экземпляре. Разработчики прогнозируют, что при серийном производстве купить пару обуви можно будет примерно за 50 тысяч рублей.

По словам проректора Томского политехнического университета по цифровизации Александра Фадеева, недавно смарт-браслеты вызывали улыбку, а теперь их возможностями пользуется огромное число людей. То же может произойти с технологичными кроссовками.

«Функция подогрева может быть очень актуальной в северных регионах. Однако при температуре –35 °C аккумулятор быстро сядет и большой пользы от него не будет. Возможность массажа может быть популярна, например, среди офисных сотрудников, которые ведут сидячий образ жизни. Они смогут ее использовать прямо на совещаниях. Если люди будут от этого получать удовольствие и медицинскую пользу, эта опция имеет все шансы стать обязательной для современной офисной обуви. Однако в спортивных версиях она вряд ли будет уместна», — сказал Александр Фадеев.

Технический директор компании Muscles.AI Виталий Улыбин, занимаясь разработкой «умной одежды», заинтересовался «работой» кроссовок в условиях запыленных улиц. Он также выразил мнение о возможной востребованности изделия на рынке.

«При грамотной технической реализации идея может быть востребованной на рынке», - отметил он.

Ранее специалисты лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) разработали технологичную ткань для производства одежды. Она реагирует на давление, сообщается на сайте. При производстве такого текстиля используются волокна, которые позволяют ощущать движения человека с помощью прикосновения.



