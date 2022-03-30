В России снизились цены на бытовую технику и офисную бумагу

Цены на популярные у россиян товары снизились после укрепления курса рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера Wildberries.

Цены на ноутбуки в России упали до 20% на фоне укрепления курса рубля

Отмечается, что офисная бумага дешевеет на 30%, женские прокладки – на 13%, подгузники – на 17%. Кроме того, начала дешеветь бытовая техника. Так, варочные панели подешевели на 22%, стиральные машины - на 20%, холодильники - на 15%.

Подчеркивается, что на отдельные модели ноутбуков цены понизились на 30%. В свою очередь цены на смартфоны и телевизоры тоже начали снижаться.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что если России удастся вывести рубль хотя бы в диапазон 90-100 рублей за доллар, то цены вырастут на 25%, но это все ровно является большим показателем.

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ФОТО: pixabay.com
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