Цены на ноутбуки в России упали до 20% на фоне укрепления курса рубля

Отмечается, что сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам. Например, 15-дюймовый ноутбук Acer Aspire стоит 47 тысяч рублей, однако еще в начале недели цена составляла порядка 60 тысяч рублей.

Ранее профессор, доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спрос на компьютеры с российскими компонентами может увеличиться из-за доступной цены и хорошего качества.

