Цены на ноутбуки в России упали до 20% на фоне укрепления курса рубля
Стоимость ноутбуков в России снижается из-за стабилизации курса рубля, падение цен на некоторые позиции доходит до 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупнейшего российского ретейлера «Ситилинк».
Отмечается, что сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам. Например, 15-дюймовый ноутбук Acer Aspire стоит 47 тысяч рублей, однако еще в начале недели цена составляла порядка 60 тысяч рублей.
Ранее профессор, доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что спрос на компьютеры с российскими компонентами может увеличиться из-за доступной цены и хорошего качества.
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