В России смягчили требование по обязательной продаже валютной выручки

Требование к российским компаниям-экспортером по обязательной продаже не менее 80% валютной выручки решили смягчить, сообщает РБК.

Bloomberg: власти могут бессрочно продлить требование о продаже валютной выручки

Теперь достаточно будет продавать не менее 60% иностранной валюты. Как отмечается, решение было принято кабмином РФ на фоне стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Новое требование будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Ранее Минфин РФ предложил изменить механизм обязательной продажи валютной выручки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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