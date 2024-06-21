В России смягчили требование по обязательной продаже валютной выручки

Теперь достаточно будет продавать не менее 60% иностранной валюты. Как отмечается, решение было принято кабмином РФ на фоне стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Новое требование будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Ранее Минфин РФ предложил изменить механизм обязательной продажи валютной выручки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

