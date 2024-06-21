В России смягчили требование по обязательной продаже валютной выручки
21 июня 202411:18
Требование к российским компаниям-экспортером по обязательной продаже не менее 80% валютной выручки решили смягчить, сообщает РБК.
Теперь достаточно будет продавать не менее 60% иностранной валюты. Как отмечается, решение было принято кабмином РФ на фоне стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Новое требование будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Ранее Минфин РФ предложил изменить механизм обязательной продажи валютной выручки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru