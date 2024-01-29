Bloomberg: власти могут бессрочно продлить требование о продаже валютной выручки

Власти России могут бессрочно продлить требование об обязательной продаже валютной выручки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«От доллара не отказываемся»: Россияне все больше доверяют другим валютам

По информации агентства, власти допускают бессрочное продление требования о продаже валютной выручки для экспортеров несмотря на возражения Центробанка. Отмечается, что правительство считает меру необходимой для укрепления национальной валюты и снижения инфляции.

С октября 2023 года экспортеры должны продавать 90% валютной выручки. Решение принято на фоне ослабления рубля до 100 за доллар.

Центральный банк России не увидел весомых оснований для продления требования. Регулятор полагает, что мера оказала на валютный рынок меньше влияния, чем ужесточение денежно-кредитной политики, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РубльКурс ДоллараВалюта

Горячие новости

Все новости

партнеры