В России седьмой день подряд обновился рекорд стоимости бензина

Как отмечается, цена бензина «Премиум-95» на бирже превысила отметку в 74 тысячи рублей за тонну, а стоимость Аи-95 составила 74, 304 тысячи рублей за тонну.

При этом, летнее дизельное топливо подешевело менее чем на процент, до 67,116 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент Топливного союза Григорий Баженов в интервью НСН заявил о максимальных биржевых ценах на бензин.

