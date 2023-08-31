В России седьмой день подряд обновился рекорд стоимости бензина

В России седьмой торговый день подряд стоимость бензина ставит рекорды, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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Как отмечается, цена бензина «Премиум-95» на бирже превысила отметку в 74 тысячи рублей за тонну, а стоимость Аи-95 составила 74, 304 тысячи рублей за тонну.

При этом, летнее дизельное топливо подешевело менее чем на процент, до 67,116 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент Топливного союза Григорий Баженов в интервью НСН заявил о максимальных биржевых ценах на бензин.

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ФОТО: flickr.com
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