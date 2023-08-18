«Подешевеет в октябре»: В России предсказали будущее цен на бензин
Цены на топливо будут бить биржевые рекорды и в последующие годы — имеются в виду номинальные величины, к тому же, нужно делать поправку на инфляцию, сказал НСН Григорий Баженов.
Цены на бензин начнут снижаться в октябре, если не будут приняты меры, расширяющие предложения нефтепродуктов на бирже. Об этом НСН заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
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Бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновил 18 августа ценовой рекорд — его стоимость достигла 70 тысяч за тонну, следует из данных торгов. Рост котировок составил 0,23%. Одновременно на 0,6% снизились биржевые цены на бензин Аи-92, до 62 455 рублей. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,28%, до 67 658 рублей, мазут — на 2,63%, до 34 521 рубля. При этом на 0,01% подорожал авиакеросин, до 67 243 рублей. Баженов предсказал рост цен на бензин и в последующие годы.
«Цены и впоследствии будут бить биржевые рекорды. Речь идет о номинальных величинах, ничего удивительного в этом нет. Уровень цен на биржах достаточно высокий, к тому же, мы не делаем поправку на инфляцию», — сказал Баженов.
При этом собеседник НСН предположил, что цены на топливо несколько упадут осенью.
«Полагаю, что снижение цен на бензин начнется в октябре. Это произойдет, если не будут приняты определенные меры, способствующие расширению предложения нефтепродуктов на бирже», — подытожил он.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что подорожание дизельного топлива произошло из-за сговора топливных компаний. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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