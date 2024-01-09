В России с 15 января стартует эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В России с 15 января стартует эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, следует из постановления правительства.

Так, будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст, товаров для бритья, дезодорантов и мыла. В стране уже действует обязательная маркировка духов и антисептиков, пишет РИА Новости.

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До этого сообщалось, что в октябре-декабре 2023 года россияне на 17% чаще посещали салоны красоты, чем за аналогичный промежуток времени в 2022 году. Отмечается, что цены на услуги салонов красоты за этот период выросли на 10%. Косметика в России подорожала на 7% за год, а число ее покупок выросло на 11%. Сильнее всего из косметики подорожала помада, ее цена взлетела на 18% за год. Кроме того, крем для лица подорожал на 4%, а тушь - на 6%, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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