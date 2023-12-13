Исследование: Мужчины полюбили маникюр в 2023 году
Мужчины стали больше уделять внимания уходу за собой, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Фитмоста».
Отмечается, что среди мужчин количество записей на маникюр выросло на 270%, а на педикюр - на 348%. Кроме того, у мужчин в два раза вырос спрос на лазерную эпиляцию и стрижки.
Женщины больше интересовались теннисом и акробатикой, а мужчины чаще бронировали йогу критического выравнивания.
Ранее стало известно, что в 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%, отмечает RT. Так, с начала года в страну ввезли 45,5 миллиона флаконов. Эксперты отмечают, что ретейлеры за последний год развивали прямой импорт и вывели на рынок много новых, в том числе из Греции и Испании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru