Исследование: Мужчины полюбили маникюр в 2023 году

Отмечается, что среди мужчин количество записей на маникюр выросло на 270%, а на педикюр - на 348%. Кроме того, у мужчин в два раза вырос спрос на лазерную эпиляцию и стрижки.

Женщины больше интересовались теннисом и акробатикой, а мужчины чаще бронировали йогу критического выравнивания.

Ранее стало известно, что в 2023 году ввоз иностранного парфюма в Россию вырос на 47,5%, отмечает RT. Так, с начала года в страну ввезли 45,5 миллиона флаконов. Эксперты отмечают, что ретейлеры за последний год развивали прямой импорт и вывели на рынок много новых, в том числе из Греции и Испании.

