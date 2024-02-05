В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов

Правительство постановило 12 февраля начать эксперимент по маркировке консервов, который продлится до 31 августа 2024 года. Об этом говорится в официальном документе кабмина.

Эксперимент затронет мясные и рыбные консервы, овощи, фрукты, орехи, грибы, также мармелад, фруктовые пюре и желе. Новые правила не коснутся детского питания до 1 года.