В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
Правительство постановило 12 февраля начать эксперимент по маркировке консервов, который продлится до 31 августа 2024 года. Об этом говорится в официальном документе кабмина.
Эксперимент затронет мясные и рыбные консервы, овощи, фрукты, орехи, грибы, также мармелад, фруктовые пюре и желе. Новые правила не коснутся детского питания до 1 года.
Минпромторг РФ разработал проект эксперимента по маркировке электронными средствами идентификации консервов в январе.
Отмечается, что эксперимент носит добровольный характер, он не повлечет дополнительных затрат со стороны его участников, так как коды маркировки и оборудование для нанесения средств идентификации на время тестов предоставляются оператором системы маркировки «Честный знак» - Центром развития перспективных технологий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru