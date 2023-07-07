В России с 1 августа вырастет утилизационный сбор на автомобили
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что с 1 августа 2023 года в России будет повышен утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие (LCV) и грузовые автомобили, сообщает «Интерфакс».
По его словам, повышение затронет транспорт юридических лиц, а также физических лиц, которые ввозят машины из-за рубежа с целью перепродажи в России.
«Значительная часть рынка импортируемых автомобилей уходит в «серую зону»... Перекупщики... не обеспечивают конечных потребителей дальнейшим гарантийным и сервисным обслуживанием... страдает и покупатель, и дилерское сообщество», - указал Мантуров.
Он добавил, что о необходимости повышения утильсбора неоднократно заявляли российские автопроизводители, а также сенаторы и главы ключевых для российского автопрома регионов.
Ранее в Минпромторге России предложили изменить систему локализации автомобилей, производимых в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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