Продажи новых легковых автомобилей России в июне выросли на 88 процентов

По данным организации, в первом летнем месяце было продано всего 52 279 новых автомобилей, тогда как в июне 2022-го года удалось реализовать 27 761 новую легковушку.

В АЕБ отметили, что кроме официальных результатов продаж от автокомпаний теперь будет публиковаться также информация от АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), собранная на основе передачи машин владельцам, в том числе, ввезённых по параллельному импорту.

Согласно этим данным в июне 2023 года реализовали 87 357 новых машин - на 133% больше, чем за аналогичнй период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2023 года в России официально была продана 358 921 новая легковушка, - на 11 307 штук или на 3,1% меньше, чем в январе-июне прошлого года (370 228 штук). По данным АО «ППК», за первые шесть месяцев текущего года покупателям передали 428 308 новых машин (+9,9%).

Ранее в АЕБ заявили, что в мае 2023 года в России было продано 51,5 тысяч новых легковых автомобилей и LCV, что 112,1% больше, чем в мае прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

