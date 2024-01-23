В России розничные продажи коньяка в 2023 году выросли на 9,4%
Розничные продажи коньяка в РФ в прошлом году увеличились на 9,4% по сравнению с 2022 годом, до 13,9 млн дал. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что продажи водки снизились на 0,8% и составили 75,6 млн дал. При этом указывается, что в целом продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в 2023 году увеличились на 4,1% - до 229,5 млн дал.
Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН заявил, что спрос на вино в России падает, так как потребители начинают экономить на алкоголе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru