В России резко выросли цены на яблоки

Отмечается, что в России в июле цена на основные сорта яблок увеличилась на 30–45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на сорт «Голден Делишес» — на 38 процентов, на сорт «Гала» — на 44 процента, на яблоки «Фуджи» - на 46 процентов.

Причиной повышения стоимости яблок является неурожая в садах России и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил о неуверенности россиян в будущих доходах.

«Доходы населения, как самый главный параметр, вызывают беспокойство. Потому что упали не только они, но и уверенность людей в получении этих доходов в дальнейшем», - сказал экономист.

