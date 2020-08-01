В России резко выросли цены на яблоки

По данным Росстата, в России резко выросли цены на яблоки, сообщает РБК.

В начале лета, в июне, цена 1 кг яблок в рознице составляла порядка 136 рублей. При этом год назад эти фрукты стоили 105,3 рубля за 1 килограмм, а два года назад - 110,5 рубля.

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Отмечается, что в России в июле цена на основные сорта яблок увеличилась на 30–45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на сорт «Голден Делишес» — на 38 процентов, на сорт «Гала» — на 44 процента, на яблоки «Фуджи» - на 46 процентов.

Причиной повышения стоимости яблок является неурожая в садах России и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля.

Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил о неуверенности россиян в будущих доходах.

«Доходы населения, как самый главный параметр, вызывают беспокойство. Потому что упали не только они, но и уверенность людей в получении этих доходов в дальнейшем», - сказал экономист.

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