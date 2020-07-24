Страх и неуверенность россиян могут помешать восстановлению экономики

«Более всего от последней волны кризиса, которая накрыла мировую экономику в марте, в России пострадала сфера услуг и система офисного хозяйства. Поэтому наиболее значительные потери ощущаются в Москве и Петербурге. Но если посмотреть на регионы, то там схлопывание сферы услуг незначительно, и реальный сектор также пострадал минимально. Однако доходы населения, как самый главный параметр, вызывают беспокойство. Потому что упали не только они, но и уверенность людей в получении этих доходов в дальнейшем», - сказал экономист.

По его словам, люди не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и боятся, что становится серьёзной проблемой для восстановления экономики.

Он также согласился с оценкой главы Центробанка по срокам восстановления экономики, отметив условия, при которых это произойдет быстрее.

«Восстановление российской экономики действительно займёт если и не полтора года, то год. Но всё зависит от мер, которые будут приниматься. Если правительство будет активно стимулировать внутренний спрос и наращивать протекционистскую политику в России так, чтобы внутренние производители и поставщики услуг могли конкурировать с внешними и не замещались ими, то мы достаточно быстро ощутим признаки оживления экономики», - добавил Колташов.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что и без того бедственное положение большинства россиян усугубила пандемия коронавируса.

