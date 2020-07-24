Страх и неуверенность россиян могут помешать восстановлению экономики
Экономист Василий Колташов в беседе с НСН оценил прогнозы по восстановлению российской экономики.
Восстановление экономической активности в России до докризисного уровня займёт по меньшей мере 1,5 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что неуверенность людей в завтрашних доходах становится серьёзной проблемой для восстановления экономики.
«Более всего от последней волны кризиса, которая накрыла мировую экономику в марте, в России пострадала сфера услуг и система офисного хозяйства. Поэтому наиболее значительные потери ощущаются в Москве и Петербурге. Но если посмотреть на регионы, то там схлопывание сферы услуг незначительно, и реальный сектор также пострадал минимально. Однако доходы населения, как самый главный параметр, вызывают беспокойство. Потому что упали не только они, но и уверенность людей в получении этих доходов в дальнейшем», - сказал экономист.
По его словам, люди не чувствуют уверенности в завтрашнем дне и боятся, что становится серьёзной проблемой для восстановления экономики.
Он также согласился с оценкой главы Центробанка по срокам восстановления экономики, отметив условия, при которых это произойдет быстрее.
«Восстановление российской экономики действительно займёт если и не полтора года, то год. Но всё зависит от мер, которые будут приниматься. Если правительство будет активно стимулировать внутренний спрос и наращивать протекционистскую политику в России так, чтобы внутренние производители и поставщики услуг могли конкурировать с внешними и не замещались ими, то мы достаточно быстро ощутим признаки оживления экономики», - добавил Колташов.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что и без того бедственное положение большинства россиян усугубила пандемия коронавируса.
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