Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие яблоки
Масштабное исследование яблок сорта «Ред делишес» провел экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Как пишет «Лента.ру», для того, чтобы выбрать лучшие, фрукты закупали в магазинах нескольких больших торговых сетей. В их числе «Верный», Metro, «Ашан», Eurospar, «Азбука вкуса», «Пятерочка» и «Перекресток». Цена яблок – от 100 до 150 рублей за килограмм.
Так, в ходе исследования выяснилось, что рекордное количество яблок высшего сорта — почти 95% — лежит на прилавках «Перекрестка». Что касается всех остальных магазинов, то там покупателям придется проявить бдительности и внимательно выбирать фрукты. Например, в «Верном», «Пятерочке» и «Ашане» были обнаружены подгнившие яблоки.
Также в «Росконтроле» сообщили, что количество свинца, ртути, мышьяка и кадмия в проверенных образцах оказалось незначительным. А вот нитратов больше всего найдено в образцах из «Пятерочки». Кроме того, пестициды были обнаружены во всех исследуемых яблоках, но их концентрация не превышала норму.
В свою очередь, специалисты Роскачества провели повторное исследование пельменей и обнаружили в них кишечную палочку и сальмонеллу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение организации. Эксперты подчеркнули, что нарушения были обнаружены во всех семи торговых марках, которые отправились на переисследование. В частности, речь идет о пельменях "Белорусские", "Ложкарев", "Сибирская коллекция" и "Стародворье".
В Роскачестве добавили, что для того, чтобы обезопасить себя от возможного отравления при приготовлении пельменей, их следует варить не менее 10 минут, отмечает RT.
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