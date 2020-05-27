Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие яблоки

Масштабное исследование яблок сорта «Ред делишес» провел экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». Как пишет «Лента.ру», для того, чтобы выбрать лучшие, фрукты закупали в магазинах нескольких больших торговых сетей. В их числе «Верный», Metro, «Ашан», Eurospar, «Азбука вкуса», «Пятерочка» и «Перекресток». Цена яблок – от 100 до 150 рублей за килограмм.

Так, в ходе исследования выяснилось, что рекордное количество яблок высшего сорта — почти 95% — лежит на прилавках «Перекрестка». Что касается всех остальных магазинов, то там покупателям придется проявить бдительности и внимательно выбирать фрукты. Например, в «Верном», «Пятерочке» и «Ашане» были обнаружены подгнившие яблоки.

Также в «Росконтроле» сообщили, что количество свинца, ртути, мышьяка и кадмия в проверенных образцах оказалось незначительным. А вот нитратов больше всего найдено в образцах из «Пятерочки». Кроме того, пестициды были обнаружены во всех исследуемых яблоках, но их концентрация не превышала норму.