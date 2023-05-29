В России резко увеличился объем продаж грузинских вин
Реализация грузинских игристых и тихих вин в России увеличилась на 20%, тогда как продажи российских напитков выросли на 5%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Роскачества.
Вместе с тем снизилась популярность вин из Европы, в частности, из Италии и Испании. Наиболее резкое падение показали французские напитки — на 12%.
Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества и руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева заявила, что на Грузию приходится около 10% от объема продаж федеральных сетей, что в пять с лишним раз меньше, чем у российских напитков (51%).
Ранее член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко заявил, что в представлении россиян сформировался положительный имидж грузинского вина, его не испортили никакие потрясения в российско-грузинских отношениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru