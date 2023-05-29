В России резко увеличился объем продаж грузинских вин

Вместе с тем снизилась популярность вин из Европы, в частности, из Италии и Испании. Наиболее резкое падение показали французские напитки — на 12%.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества и руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева заявила, что на Грузию приходится около 10% от объема продаж федеральных сетей, что в пять с лишним раз меньше, чем у российских напитков (51%).

Ранее член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко заявил, что в представлении россиян сформировался положительный имидж грузинского вина, его не испортили никакие потрясения в российско-грузинских отношениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

