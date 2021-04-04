В России резко поднялись в цене подержанные автомобили

Так, на 6% подорожал хэтчбэк Kia Picanto, выпущенный в 2017 году. Цена его ровесника, пятилетнего кроссовера Mazda CX-5 поднялась 5%. На 4% дороже стали стоить модели Toyota Hilux, Renault Sandero и Land Cruiser Prado, на 2% - мини-кроссовер Hyundai Creta.

Причины изменений на рынке объяснил замгендиректора по продажам машин с пробегом АО «АвтоDом» Владислав Хайновский. В их числе рост курса валют, повышение НДС и утилизационный сбор.

Напомним, цены на новые российские автомобили в 2020 году увеличились на 9,4%, тогда как иномарки стали дороже на 10,3%, следует из данных Росстата. Подержанные импортные машины по итогам прошлого года подорожали на 4,6%.

