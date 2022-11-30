Силуанов анонсировал повышение зарплат бюджетников в 2023 году на 8%
Заработная плата работников бюджетной сферы в 2023 году вырастет более чем на 8%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации.
Как отметил глава Минфина, этот и другие социальные показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 годы.
«Пенсии в следующем году вырастут на 1 тыс. рублей, как и ранее было запланировано. Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики - более 8%», — цитирует Силуанова ТАСС.
Кроме того, глава Минфина сообщил, что обеспечение денежного содержания военнослужащих «идет в рамках решений, которые были приняты».
«Чуть более опережающими темпами у нас растут денежные содержания сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих - в соответствии с динамикой роста инфляции», — добавил Силуанов.
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