В России растет число отказывающихся от банковских карт
9 сентября 202000:59
В России растет число граждан, которые отказываются от использования банковских карт. Как сообщает РИА Новости, соответствующие данные следуют из материалов ЦБ РФ.
Как пишет агентство, во 2-м квартале текущего года число пользователей банковских карт сократилось на 4,5 млн. Отмечается, что это стало рекордом за последние 5 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru