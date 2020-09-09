В России растет число отказывающихся от банковских карт

В России растет число граждан, которые отказываются от использования банковских карт. Как сообщает РИА Новости, соответствующие данные следуют из материалов ЦБ РФ.

Как пишет агентство, во 2-м квартале текущего года число пользователей банковских карт сократилось на 4,5 млн. Отмечается, что это стало рекордом за последние 5 лет.


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ФОТО: pixabay.com
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