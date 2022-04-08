В России расширили поддержку малого агробизнеса

Правительство подготовило допмеры для поддержки малого агробизнеса. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства сельского хозяйства России.

По данным источника, такую господдержку получат сельхозтоваропроизводители, которые закупают продукцию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и авансируют ее производство по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ должны быть оформлены как самозанятые, что позволит включить их продукцию в официальный товарооборот.

Отмечается, что меры, разработанные Минсельхозом, приведут к увеличению объемов производства в этом сегменте и привлекут население к предпринимательской деятельности.

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Также для представителей сельскохозяйственных кооперативов появилась возможность возмещения до 20% лизинговых платежей за объекты для организации хранения и переработки, а также за оборудование для их комплектации.

К тому же для получения «погектарной» поддержки правительство исключило требование о приобретении районированных семян и предоставило возможность для получателей грантов всех видов 2021-2022 годов продлить на 12 месяцев обязательства, связанные с расходованием средств.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:БизнесСельское ХозяйствоГосподдержкаПравительствоМинсельхоз
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