В России расширили поддержку малого агробизнеса

Правительство подготовило допмеры для поддержки малого агробизнеса. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства сельского хозяйства России.

По данным источника, такую господдержку получат сельхозтоваропроизводители, которые закупают продукцию в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и авансируют ее производство по агроконтрактам. При этом владельцы ЛПХ должны быть оформлены как самозанятые, что позволит включить их продукцию в официальный товарооборот.

Отмечается, что меры, разработанные Минсельхозом, приведут к увеличению объемов производства в этом сегменте и привлекут население к предпринимательской деятельности.