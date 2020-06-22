Новости за ночь: Программу льготной ипотеки могут продлить на 2021 год
Депутаты Госдумы хотят распространить действие льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год. 23 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступит с отчетом перед депутатами. Как пояснил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, парламентарии предложат продлить сельские ипотечные кредиты, а также продлить регуляторные послабления.
Ura.ru напоминает, льготная ипотека действует до 1 ноября по поручению президента Владимира Путина. Она распространяется на займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в других регионах.
Ранее стало известно, что выдача кредитов российскими банками сократилась до минимума с 2017 года. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что пока рано предполагать, что банки будут делать для исправления ситуации.
«Проще сказать, как они не будут поступать. Не будет возврата к тем уровням выдачи потребительских кредитов без залогов, которые были даже в последние недели. С одной стороны, банки пытаются сейчас понять, как можно поддержать качество портфеля. При том что многие резко стали хуже платить, резко выросло количество заявлений о кредитных каникулах. С другой стороны, понятно, что банкам нужно что-то выдавать, потому что это важная часть доходов. Поэтому не нужно ожидать, что сильно вырастут объемы выдачи кредитов. Но и что они упадут еще ниже, тоже я бы не стал, потому что платежеспособный спрос на деньги есть», - сказал эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru