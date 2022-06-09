В России продолжает дешеветь бензин
Стоимость бензина продолжает снижаться в России третий месяц подряд, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Росстат.
Средняя розничная цена топлива в мае уменьшилась на 0,2% по отношению к апрелю. С 28 мая по 3 июня Аи-92 и Аи-95 стал дешевле на одну и четыре копейки соответственно. Теперь топливо этих марок обойдется в 7,23 и 51,27 рубля.
Средние розничные цены на бензин Аи-98 и дизель уменьшились на две копейки, до 60,12 и 54,42 рубля соответственно.
Отмечается, что за неделю бензин подешевел в 24 регионах страны. Наиболее значительное падение цен произошло в Кировской области и Ненецком автономном округе.
Бензин в рознице существенно не подешевеет из-за снижения цен на него в оптовом сегменте, так как АЗС будут компенсировать свои прошлогодние убытки, заявил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
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