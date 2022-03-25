ЦБ ограничит движение капитала «недружественным» инвесторам

Россия ограничила перечисление средств в недружественные страны на сумму, равную замороженным активам ЦБ за границей. Об этом сообщил Банк России.

«Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — передает РБК данные Банка России.

При этом выплаты по корпоративному долгу корпораций из РФ и выплаты по госдолгу перед резидентами «недружественных стран» смогут производиться лишь с разрешения правительственной комиссии.

В регуляторе отметили, что избежать заморозки золотовалютных резервов нельзя было. В ЦБ пояснили, что «безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена». Однако принятые ЦБ меры станут зеркальными в ответ на санкции, введенные из-за спецоперации России на украинской территории.

