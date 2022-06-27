В России предложили создать «Алмазный фонд технологий»
Россия может достигнуть технологического суверенитета за одно-два десятилетия при создании «Алмазного фонда технологий». Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10–20 лет можно создать 30–50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — цитирует Пескова РИА Новости.
По словам спецпредставителя президента, при создании разработок, которые будут иметься только у РФ, страна сможет добиться технологического превосходства. Кроме того, Песков заявил о возможном достижении технологического паритета, когда разработки есть еще у трех-пяти стран, пишет Ura.ru.
Специальный представитель добавил, что технологии нуждаются в постоянном пополнении, так как со временем они обесцениваются, отмечает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 004 / сут.
Умерли
381 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 713 / сут.
- В России предложили создать «Алмазный фонд технологий»
- СМИ заявили о наступлении в России дефолта по внешнему долгу
- Спецпредставитель президента заявил, что отключить Россию от интернета невозможно
- Кардиолог: у переболевших коронавирусом имеются проблемы с сердцем
- Американский публицист: США продолжат вредить России
- Синоптики рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад
- СМИ: Япония расширит санкционный список в отношении РФ
- Пушков прокомментировал слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородов
- СМИ: США поставят Киеву системы ПРО средней и большой дальности
- Глава ЕК не поддержит бойкот саммита G20 с участием РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru