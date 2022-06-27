В России предложили создать «Алмазный фонд технологий»

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10–20 лет можно создать 30–50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего "Алмазного фонда технологий" и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам спецпредставителя президента, при создании разработок, которые будут иметься только у РФ, страна сможет добиться технологического превосходства. Кроме того, Песков заявил о возможном достижении технологического паритета, когда разработки есть еще у трех-пяти стран, пишет Ura.ru.

Специальный представитель добавил, что технологии нуждаются в постоянном пополнении, так как со временем они обесцениваются, отмечает Газета.ру.

