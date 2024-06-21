В России предложили разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года
Министерство экономического развития России предложило разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года. Соответствующие поправки внесут на рассмотрение министерства финансов на следующей неделе, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Отмечается, что предложения будут подготовлены Минэкономразвития совместно с Российским союзом туриндустрии, представителями гостиничных сетей и регионами. По итогам проведенного эксперимента и обратной связи от правительств регионов, экспертов и гостиничных сетей ведомство предложило распространить туристический сбор на все регионы — в этом случае фиксированная плата будет взиматься не с проживающих, а с номера в гостинице.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство финансов рассматривает возможность преобразовать курортный сбор в туристический налог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru