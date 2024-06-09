СМИ: Таиланд отказался от введения туристического сбора

В правительстве страны объяснили отказ тем, что введение сбора принесет доход лишь в краткосрочной перспективе. При этом прибывающие из-за рубежа туристы смогут потратить 300 батов на местные товары и услуги, что даст экономике страны куда больше положительного эффекта, заявил премьер-министр королевства Сеттха Тхависин.

Власти страны начали рассматривать инициативу о введении туристического сбора в мае 2019 года. Вырученные средства планировалось направить на охрану природных достопримечательностей.

Ранее стало известно, что Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карт «Мир» на территории королевства, сообщает «Радиоточка НСН».

