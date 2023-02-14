В России предложили расширить список льготных IT-компаний

Автора инициативы — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Как отметил парламентарий, действующие льготы ориентированы на компании, разрабатывающие программное обеспечение, и направлены на программистов. Сейчас аккредитованные компании, которые получают более 70% дохода от IT-деятельности по ряду направлений, имеют сниженную ставку на страховые взносы (7,6%) и нулевой налог на прибыль.

Немкин подчеркнул, что отрасль не ограничена созданием ПО, и в текущих условиях на первый план выходят вопросы информационной безопасности и управления вычислительной инфраструктурой. Парламентарий указывает, что неравная поддержка по различным направлениям в IT-сфере грозит непропорциональным развитием компаний и «неминуемо приведет к общему замедлению развития».

Законопроект о расширении списка льготных IT-компаний уже находится на рассмотрении в Минцифры и Минэкономразвития, пишет RT.

