В России предложили продлить мораторий на штрафы ЖКХ
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт на 2021 год. Обращение он направил главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Парламентарий напомнил, что пока, по решению правительства, мораторий действует до 1 января 2021 года. Мера были принята в связи с пандемией коронавируса и ростом безработицы.
По словам Выборного, число безработных в стране достигает 4,8 млн, а пандемия не остановлена, пишут «Известия».
В связи с этим депутат просит рассмотреть возможность продления моратория.
В Минстрое заявили, что мораторий может быть продлен как вынужденная мера, отмечает Ura.ru.
В Госдуме ранее опровергли предполагаемый директором Организации народного контроля Натальей Чернышевой рост цен на ЖКХ в пределах 4-6%.
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