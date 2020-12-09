В России предложили продлить мораторий на штрафы ЖКХ

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный предложил продлить мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт на 2021 год. Обращение он направил главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Парламентарий напомнил, что пока, по решению правительства, мораторий действует до 1 января 2021 года. Мера были принята в связи с пандемией коронавируса и ростом безработицы.